Жители Свердловской области стали реже брать микрозаймы

Несмотря на сокращение объемов кредитов, портфель займов, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, растет. Кроме того, за счет выдачи займов малому бизнесу совокупный объем средств, выданных микрофинансовыми организациями, превысил 925 миллионов рублей, что на 19% больше, чем за то же время в прошлом году.

За пол года в области было заключено 30,4 тысячи договоров микрозайма, из них 338 приходится на предпринимателей. Общая сумма составляет 606,4 миллиарда рублей. Так, средний размер микрозайма составляет примерно 1,8 миллиона рублей. 30,1 тысячи договоров приходится на простых граждан. Общая их сумма составляет 319,5 миллиона рублей. Средняя сумма одного договора займа в Свердловской области составляет 10 тысяч рублей.

Также отмечается, что с начала 2019 года на рынке микрофинансирования стало работать меньше компаний. На данный момент их 33.

Мы видим, как влияют новые нормы на микрофинансовый рынок Свердловской области. Во-первых, снизилась процентная ставка до 1% в день. С 1 октября начало действие новое изменение: МФО не могут выдавать займы под залог жилья, даже если оно не единственное. Норма не коснулась организаций с государственным участием, которые выдают займы малому и среднему бизнесу, в том числе и ИП, на предпринимательские цели. При этом, МФО сохранили свое право предоставлять займы под залог нежилой недвижимости, отмечает заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй.