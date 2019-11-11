Гендиректор «Екатеринбург-Экспо» признан банкротом

В суд на Данилова подал Александр Кобелев, которому гендиректор задолжал 7,4 млн рублей. Также требование по выплате долга выдвинула Ольга Букина, она требует вернуть 1,6 млн рублей. Кроме того, суд рассматривает требование Сбербанка в размере 235,6 тысяч рублей.