Гендиректор «Екатеринбург-Экспо» признан банкротом
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Страница Игоря Данилова в Facebook
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В отношении гендиректора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова введена процедура реструктуризации долгов, суд признал его банкротом, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
В суд на Данилова подал Александр Кобелев, которому гендиректор задолжал 7,4 млн рублей. Также требование по выплате долга выдвинула Ольга Букина, она требует вернуть 1,6 млн рублей. Кроме того, суд рассматривает требование Сбербанка в размере 235,6 тысяч рублей.
Дело о банкротстве будет рассмотрено 16 марта 2020 года.
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