Министр спорта в «Вечернем Урганте» представил талисманы Универсиады в Екатеринбурге

Министр спорта в «Вечернем Урганте» представил талисманы Универсиады в Екатеринбурге

Сегодня, 09:26ОбществоPhoto: скриншот видео Первого канала
Министр спорта РФ Олег Матицын показал в передаче «Вечерний Ургант» талисманы Универсиады, которай пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками,объяснил министр спорта.

Матицын заявил, что ожидается приезд более 12 тысяч участников на Универсиаду в Екатеринбург. Из них девять тысяч являются спортсменами.

Напомним, проведение Универсиады запланировано на 8–19 августа в 2023 году. Стоимость подготовки к мероприятию составляет 64 миллиарда рублей. Из этой суммы 34 миллиарда выделит областной бюджет, 1,6 — муниципалитеты и 10,99 миллиарда — федеральный бюджет, а также 18 миллиардов рублей поступит из внебюджетных источников.

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