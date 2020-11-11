Министр спорта в «Вечернем Урганте» представил талисманы Универсиады в Екатеринбурге

Первая — Хитти, девушка-блогер. Надеюсь, она будет очень популярна среди гостей. Ее имя ассоциируется со словом «малахит», который имеет к Уралу непосредственное отношение. Ягги — спортсмен-любитель. Он очень любит баскетбол и является оленем. Он ест мох, ягель, поэтому такое имя. Третий — импозантный музыкант соболенок Кедри, его имя ассоциируется с кедровыми орешками,объяснил министр спорта.