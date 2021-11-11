Двое полицейских из ОП № 17 Нижнего Тагила получили медали МВД

Двое полицейских из ОП № 17 Нижнего Тагила получили медали МВД
Двое полицейских из ОП № 17 Нижнего Тагила получили медали МВД
Сегодня, 15:36ОбществоФото: глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых / ГУ МВД по Свердловской области
Два сотрудника полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» получили особые награды в свой профессиональный праздник. Награждал правоохранителей генерал главка МВД Свердловской области Владимир Мешков.

Медалью МВД России «За доблесть в службе» были награждены начальник отдела уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила Расим Маллаев и его подчиненный — оперуполномоченный угрозыска Константин Рачкеев, сообщил начальник прeсс-службы МВД Свeрдлoвскoй oбласти Валeрий Гoрeлых.

Помимо тагильчан награды из рук генерала Мешкова получили начальник УГИБДД Алексей Спиридонов, начальник отделения управления уголовного розыска ГУ Иван Перепелкин и трое его подчиненных, старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ Антон Шарифьянов, заместитель начальника следственного управления УМВД по Екатеринбургу Андрей Брежнев и оперуполномоченный ОУР УМВД Руслан Мосол. Медалью МВД России «За смелость во время спасения» наградили старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД уральской столицы Ивана Антипина.

Другие сотрудники свердловской полиции были награждены благодарственными письмами полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева и и. о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Фото:В.Н. Горелых ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, главный полицейский Нижнего Тагила поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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