Двое полицейских из ОП № 17 Нижнего Тагила получили медали МВД

Помимо тагильчан награды из рук генерала Мешкова получили начальник УГИБДД Алексей Спиридонов, начальник отделения управления уголовного розыска ГУ Иван Перепелкин и трое его подчиненных, старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ Антон Шарифьянов, заместитель начальника следственного управления УМВД по Екатеринбургу Андрей Брежнев и оперуполномоченный ОУР УМВД Руслан Мосол. Медалью МВД России «За смелость во время спасения» наградили старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД уральской столицы Ивана Антипина.