Не поддаваться антипрививочникам призвала Свердловская общественная палата

Не поддаваться антипрививочникам призвала Свердловская общественная палата
Не поддаваться антипрививочникам призвала Свердловская общественная палата
Сегодня, 22:18ОбществоФото: 1MI
С просьбой к жителям региона обратились члены общественной палаты (ОП) Свердловской области. Они призвали не заниматься «антипрививочной пропагандой». Данное заявление опубликовано на официальном сайте ОП.

По большей части, члены общественной палаты не поддержали инициативу по отмене коронавирусных ограничений. В заявлении указано, что общественные инициативы должны быть направлены на развитие общества, а также на защиту здоровья граждан и обеспечение безопасности. В палате отметили, что относятся без уважения к позиции людей, не желающих прививаться, но при этом склоняющих к этому и других граждан.

Хочется спросить: призывая следовать такому примеру, какую меру ответственности за жизни и здоровье других готовы принять эти люди?указано в заявлении.

Напомним, Чиновник из Каменска-Уральского Денис Нестеров предложил свердловчанам, которые не хотят ставить себе прививки против COVID-19, покинуть Россию.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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