На Урале мать убитого подростками инвалида потребовала с виновных 10,3 млн рублей

Рассмотрение иска назначено на 21 января 2020 года.

В сумму, которую потребовала мать погибшего, входит возмещение расходов на погребение и судебные издержки.

Конечно, что касается морального ущерба, тут невозможно просчитать, оценить. Десять миллионов мы хотим взыскать со всех пятерых участников убийства, включая девочку, сказала Елена.

Мать одного из осужденных рассказала, что подростки рассчитывают на условно-досрочное освобождение, но если родители не смогут выплатить судебный иск, то сделать это не получится.

Мы никогда не сможем выплатить эту огромную сумму, даже поделив на пятерых, говорит она.

Дмитрий Рудаков был убит 9 августа 2018 года. По версии следствия, подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросили молодого человека приобрести для них пачку сигарет. Когда он сделал это, то они увели его в гаражный комплекс, где начали избивать. Весь процесс был заснят на видео.

На одном из заседаний стало известно, что подростки посчитали Рудакова наркоманом. Молодой человек просил его отпустить. Через несколько минут на записи голос уже стих.

Березовский городской суд назначил подросткам наказание от 8 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в воспитательной колонии. Их обвинили по пунктам «д», «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью»).

Среди нападавших была 13-летняя девочка, которая записывала все на камеру. По решению суда ее направили в учреждение закрытого типа для трудных подростков. К уголовной ответственности ее не привлекут, так как она не достигла соответствующего возраста.