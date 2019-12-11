Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге

Обвинение предъявлено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». По версии следствия, мужчина выстрелил в двух девушек, которые отдыхали на Уктусе. При этом в СК отметили, что сделал он это из хулиганских побуждений, то есть без какой-либо причины. После этого он спрятал тела.