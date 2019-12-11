Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге
Сегодня, 19:00ОбществоФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
34-летнему екатеринбуржцу, который был задержан по подозрению в убийстве двух девушек на Уктусе, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Обвинение предъявлено по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». По версии следствия, мужчина выстрелил в двух девушек, которые отдыхали на Уктусе. При этом в СК отметили, что сделал он это из хулиганских побуждений, то есть без какой-либо причины. После этого он спрятал тела.
Суд оставил мужчину под стражей до 8 февраля 2020 года.
Напомним, что подозреваемого задержали 9 декабря 2018 года. При обыске в его квартире нашли части оружия. После проверки на полиграфе он дал признательные показания.
Как рассказал пресс-секретарь Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, задержанный готовился к совершению преступления в течение месяца.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей