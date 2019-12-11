В Свердловской области к 2023 году установят 163 камеры на дорогах

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков на внеочередном заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, новые камеры обязательно появятся на двух наиболее аварийных дорогах — двухсторонних участках Серовского тракта и ЕКАД.

Начальник ГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков рассказал, что основными причинами гибели людей в ДТП являются наезды на пешеходов, несблюдение скоростного режима, очередности проезда и правил обгона, а также выезд на встречную полосу. Он считает, что предупредить аварии можно с помощью установки продольных шумовых полос или удерживающих ограждений, а также камер фото и видео фиксации.