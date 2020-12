Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

Свердловская область стала одним из лидеров, где проживает наибольшее количество неплательщиков по кредитам.

За последний год число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 миллиона человек. Всего должников в стране насчитывается 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомством было взыскано 111,3 миллиарда рублей. Наибольшее количество должников находятся не только в Свердловской, но и Челябинской области. Кроме того, они проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане. По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, число злостных неплательщиков увеличивается из-за ухудшения материального состояния граждан, в том числе падения доходов или потери работы. Специалист отмечает, что из-за пандемии коронавируса доходы граждан сильно сократились. Ранее стало известно, что в Свердловской области более 200 тысяч человек не могут выехать за границу, так как имеют долги. Более двухсот тысяч уральцев не могут выехать за границу из-за долгов

