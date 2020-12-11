Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

Свердловская область стала одним из лидеров по злостным неплательщикам кредитов

Сегодня, 08:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловская область стала одним из лидеров, где проживает наибольшее количество неплательщиков по кредитам.

За последний год число злостных неплательщиков по кредитам в России увеличилось на 2,1 миллиона человек. Всего должников в стране насчитывается 11,7 миллиона человек. В Федеральной службе судебных приставов сообщили, что к 1 ноября ведомством было взыскано 111,3 миллиарда рублей.

Наибольшее количество должников находятся не только в Свердловской, но и Челябинской области. Кроме того, они проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане.

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева, число злостных неплательщиков увеличивается из-за ухудшения материального состояния граждан, в том числе падения доходов или потери работы.

Специалист отмечает, что из-за пандемии коронавируса доходы граждан сильно сократились.

Ранее стало известно, что в Свердловской области более 200 тысяч человек не могут выехать за границу, так как имеют долги.

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