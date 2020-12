В Нижнем Тагиле горожане массово поверили в фейковый ролик о налоговом вычете

В Нижнем Тагиле несколько сотен местных жителей поверили в правдивость ролика о «положенном» налоговом вычете. Теперь они рискуют стать должниками.

Видеозапись, в которой представлена инструкция, как любой работающий гражданин может получить налоговый вычет на обязательное пенсионное страхование, продолжает набирать популярность в интернете и вводить в недоумение зрителей. ФНС обратилось с просьбой к налогоплательщикам, сдавшим неправильные декларации, экстренно предоставить верные сведения, сообщает ИА «Все новости». Напомним, в ноябре в Нижнем Тагиле в соцсетях распространилась фотография с обращениями, вывешенными на дверях ЦГБ № 1, что тестирование на коронавирус в здании больницы не проводится. Фотография оказалась фейком. В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter