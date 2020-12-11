В центре Нижнего Тагила появится сквер Трудовой доблести

В центре Нижнего Тагила появится сквер Трудовой доблести

Вчера, 22:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сквер «Пионерский», находящийся в центре города на проспекте Ленина, будет переименован в сквер Трудовой доблести.

Также массив благоустроят, рассказал заместитель главы мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в интервью «Тагильскому рабочему».

Он станет одним из мест, где разместят скульптурную композицию, посвященную подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. В связи с таким решением сквер решили благоустроить. Качелей-каруселей там не будет, деревья сохранят,отметил Копысов.

Напомним, решение переименовать сквер было принято в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Также на привокзальной площади появится стела. Она будет выполнена в едином стиле во всех городах.

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