В центре Нижнего Тагила появится сквер Трудовой доблести

Также массив благоустроят, рассказал заместитель главы мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в интервью «Тагильскому рабочему».
Он станет одним из мест, где разместят скульптурную композицию, посвященную подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. В связи с таким решением сквер решили благоустроить. Качелей-каруселей там не будет, деревья сохранят,отметил Копысов.
Напомним, решение переименовать сквер было принято в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Также на привокзальной площади появится стела. Она будет выполнена в едином стиле во всех городах.