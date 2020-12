В центре Нижнего Тагила появится сквер Трудовой доблести

В Нижнем Тагиле сквер «Пионерский», находящийся в центре города на проспекте Ленина, будет переименован в сквер Трудовой доблести.

Также массив благоустроят, рассказал заместитель главы мэра по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в интервью «Тагильскому рабочему». Он станет одним из мест, где разместят скульптурную композицию, посвященную подвигу тагильчан в Великой Отечественной войне. В связи с таким решением сквер решили благоустроить. Качелей-каруселей там не будет, деревья сохранят,отметил Копысов. Напомним, решение переименовать сквер было принято в связи с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Также на привокзальной площади появится стела. Она будет выполнена в едином стиле во всех городах. Поставили «галочку»: в Нижнем Тагиле у ж/д вокзала появился новый арт-объект

