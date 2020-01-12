Тагильский предприниматель оспорит компенсацию в 4,5 млн рублей за смертельное ДТП

Авария произошла третьего января 2019 года под Нижним Тагилом. Водитель Иван Казаков, находясь за рулем лесовоза, при повороте допустил занос прицепа. В результате он вылетел на встречную полосу и в него врезался «ВАЗ-2112». Следом за ним в лесовоз врезались еще два автомобиля — Nissan и KIA. В Lada погиб 29-летний Евгений Попов и двое его шестимесячных детей, а также его мать Наталья Панченко. Супруга Анна — выжила. Она получила перелом таза и руки.