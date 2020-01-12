Тагильский предприниматель оспорит компенсацию в 4,5 млн рублей за смертельное ДТП
Сегодня, 11:09ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию тагильского предпринимателя Дмитрия Гуляева, которого суд обязал выплатить компенсацию в 4,5 миллиона рублей, выжившей в смертельном ДТП с участием лесовоза — Анне Дмитриевой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла третьего января 2019 года под Нижним Тагилом. Водитель Иван Казаков, находясь за рулем лесовоза, при повороте допустил занос прицепа. В результате он вылетел на встречную полосу и в него врезался «ВАЗ-2112». Следом за ним в лесовоз врезались еще два автомобиля — Nissan и KIA. В Lada погиб 29-летний Евгений Попов и двое его шестимесячных детей, а также его мать Наталья Панченко. Супруга Анна — выжила. Она получила перелом таза и руки.
Ивана Казакова суд признал виновным в аварии и приговорил к пяти годам колонии-поселения. Кроме того, Анна Дмитриева подала иск с требованием выплатить компенсацию за моральный вред в размере 4,5 миллионов рублей. Суд это требование удовлетворил.
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