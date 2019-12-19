В Нижнем Тагиле водителя лесовоза признали виновным в ДТП с четырьмя погибшими

Водитель приговорен к пяти годам колонии-поселения. Также мужчина не сможет водить машину в течение трех лет.

Напомним, что ДТП произошло 3 января 2019 года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. Лесовоз врезался в ВАЗ-2112. В легковушке находилась семья из пяти человек, в том числе двое полугодовалых детей. Все, кроме одной пассажирки — матери детей — скончались. В начале декабря Дзержинский райсуд принял решение о выплате работодателем водителя лесовоза компенсации выжившей женщине в размере 4,5 млн рублей в качестве морального ущерба.