В Нижнем Тагиле водителя лесовоза признали виновным в ДТП с четырьмя погибшими
Сегодня, 19:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Пригородном суде Нижнего Тагила 19 декабря огласили приговор водителю лесовоза, который обвинялся в нарушении ПДД, в результате чего погибли четыре человека, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель приговорен к пяти годам колонии-поселения. Также мужчина не сможет водить машину в течение трех лет.
Напомним, что ДТП произошло 3 января 2019 года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. Лесовоз врезался в ВАЗ-2112. В легковушке находилась семья из пяти человек, в том числе двое полугодовалых детей. Все, кроме одной пассажирки — матери детей — скончались. В начале декабря Дзержинский райсуд принял решение о выплате работодателем водителя лесовоза компенсации выжившей женщине в размере 4,5 млн рублей в качестве морального ущерба.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей