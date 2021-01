В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей в конце декабря Ирины Тарасевич

В Нижнем Тагиле полиция, поисковый отряд «Скорпион» и родственники продолжают искать 61-летнюю Ирину Тарасевич.

Она пропала в Нижнем Тагиле 25 декабря. По словам сына женщины Александра, поиски до сих пор не дали никаких результатов. Работы ведутся, поиски сложные. Пока никакую информацию дать не можем,рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов. Сотрудники полиции проверили все медицинские учреждения, туда женщину не доставляли. Кроме того, проверили всех знакомых, а также храмы, где могли приютить пожилого человека, пояснили редакции в МУ МВД «Нижнетагильское». Сотрудники полиции проинформировали работников ближайших торговых центров и магазинов, ежедневно на поиски пожилой женщины ориентируются дежурные наряды,рассказали в ведомстве. Всех, кто видел Ирину Тарасевич или располагает информацией о её местонахождении, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции №20 по телефону (3435)97-65-02 или 102 с любого оператора сотовой связи. Photo: Поисковый отряд «Скорпион» Напомним, пропавшая была одета в бежевую куртку, темно-синие или зеленые штаны, дутые ботинки. При себе женщина имела металлическую трость. Из особых примет — хромота.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter