В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

12 января в Нижнем Тагиле на сайте города началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Принять участие в нем можно до 25 января, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В онлайн-голосовании участвуют пять территорий, которые выбрали на основании предложений жителей города. Парк культуры и отдыха металлургов (первый этап);

Пионерский сквер на проспекте Ленина;

Лесопарковая зона «Пихтовые горы» (второй этап),

Пешеходная зона от дома № 19 по Черноисточинскому шоссе до проезда дублер Черноисточинского шоссе;

Участок Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей. Для каждой территории был разработан эскиз. На нем можно увидеть нынешнее состояние объекта и предлагаемые мероприятия по его реконструкции. Подробнее ознакомиться с планами благоустройства общественных территорий и проголосовать за один из них жители Нижнего Тагила могут на странице рейтингового голосования. Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование из областного и федерального бюджетов. Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле будут реконструированы четыре общественные территории: сквер за ДК «Юбилейный», лесопарковая зона «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей в Дзержинском районе и «Аллея рандеву» около медицинского колледжа. Администрация Нижнего Тагила обсудила вопросы благоустройства территорий в 2021 году

