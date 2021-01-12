В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

Подробнее ознакомиться с планами благоустройства общественных территорий и проголосовать за один из них жители Нижнего Тагила могут на странице рейтингового голосования. Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование из областного и федерального бюджетов.