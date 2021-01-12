В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

Принять участие в нем можно до 25 января, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В онлайн-голосовании участвуют пять территорий, которые выбрали на основании предложений жителей города.
Для каждой территории был разработан эскиз. На нем можно увидеть нынешнее состояние объекта и предлагаемые мероприятия по его реконструкции.
Подробнее ознакомиться с планами благоустройства общественных территорий и проголосовать за один из них жители Нижнего Тагила могут на странице рейтингового голосования. Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование из областного и федерального бюджетов.
Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле будут реконструированы четыре общественные территории: сквер за ДК «Юбилейный», лесопарковая зона «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей в Дзержинском районе и «Аллея рандеву» около медицинского колледжа.