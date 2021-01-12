В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

В Нижнем Тагиле стартовало голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год

Сегодня, 11:27ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
12 января в Нижнем Тагиле на сайте города началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

Принять участие в нем можно до 25 января, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В онлайн-голосовании участвуют пять территорий, которые выбрали на основании предложений жителей города.

  • Парк культуры и отдыха металлургов (первый этап);
  • Пионерский сквер на проспекте Ленина;
  • Лесопарковая зона «Пихтовые горы» (второй этап),
  • Пешеходная зона от дома № 19 по Черноисточинскому шоссе до проезда дублер Черноисточинского шоссе;
  • Участок Ленинградского проспекта от площади Славы до Танкостроителей.

Для каждой территории был разработан эскиз. На нем можно увидеть нынешнее состояние объекта и предлагаемые мероприятия по его реконструкции.

Подробнее ознакомиться с планами благоустройства общественных территорий и проголосовать за один из них жители Нижнего Тагила могут на странице рейтингового голосования. Площадка, которая наберет наибольшее количество голосов, получит финансирование из областного и федерального бюджетов.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле будут реконструированы четыре общественные территории: сквер за ДК «Юбилейный», лесопарковая зона «Пихтовые горы» (первый этап), площадь Танкостроителей в Дзержинском районе и «Аллея рандеву» около медицинского колледжа.

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