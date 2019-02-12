Бытовые и экологические запросы тагильчан учитываются при благоустройстве территорий

Вопросы благоустройства общественных территорий обсудили директор МУП «Тагилгражданпроект» Сергей Бобрецов, председатель совета ТОС «Пограничный» Михаил Карпов, начальник отдела экологии и природопользования мэрии Нижнего Тагила Алексей Сергеев, представитель общественной палаты Вадим Оленев.

Главный вопрос, который был обсужден на совещании, – учет бытовых и экологических запросов тагильчан в ходе реализации проектов.

При реализации предыдущих проектов мнения жителей являлось основополагающим, об этом сказал Сергей Бобрецов. Так, для проведения праздников на территории ТОС «Пограничный» планировалась установка быстровозводимой сцены. В настоящий момент решено установить стационарную сцену, так как было учтено мнение жителей.

В Дзержинском районе по просьбе жителей основной концепцией развития сквера «Пионерский» стало восстановление нарушенного благоустройства, своего рода реставрация сквера, но в соответствии с современными реалиями, привел еще один пример Сергей Бобрецов.