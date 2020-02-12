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#300лет
Депутат назвал ситуацию со Среднеуральской птицефабрикой «подвигом шантажистов»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Депутат назвал ситуацию со Среднеуральской птицефабрикой «подвигом шантажистов»

Сегодня, 21:40ОбществоФото: Официальный сайт Госдумы
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