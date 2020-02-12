Депутат назвал ситуацию со Среднеуральской птицефабрикой «подвигом шантажистов»

Альшевских считает, что руководство и собственники птицефабрики ради прибыли допустили нарушения природоохранного законодательства и намеренно затянули с устранением выявленных недостатков.

А когда контролирующие структуры настойчиво напоминают бизнесменам, что не следует «плевать» на экологию, те начинают наглеть. В ответ «выкручивают государству руки», объявляя о сокращении всего коллектива, написал депутат.

Альшевских подчеркнул, что руководство фабрики понимает, какие последствия понесет за собой закрытие фабрики и увольнение персонала. Он обратился к губернатору и силовикам, чтобы «найти управу на особо дерзких товарищей».