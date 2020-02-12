Тагильские общественники выступают за присвоение городу звания «Трудовой доблести»
Общественные организации Нижнего Тагила поддерживают инициативу присвоения городу звания «Трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии.
В обращении к администрации города Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов, в число которых входят 20 участников ВОВ и тружеников тыла говорится:
Считаем присвоение нашему городу звания «Город трудовой доблести» будет дополнительным правдивым подтверждением трудового подвига жителей нашего города, что также будет способствовать поднятию значимости достижений нашей Родины.
К этому мнению присоединились Нижнетагильского городской родительский комитет, ветераны пограничных войск, председатели органов территориального общественного самоуправления.
Также инициативу городского совета ветеранов поддерживают тагильчане из «Ассоциации профсоюзных организаций», «Молодой гвардии», «Ассоциации юристов России», казачьего общества «Хутор Нижнетагильский», «Совета национальных культур», «Совета ветеранов органов власти» и многих других объединений.