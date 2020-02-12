Тагильские общественники выступают за присвоение городу звания «Трудовой доблести»

В обращении к администрации города Дзержинской районной организации Всероссийского общества инвалидов, в число которых входят 20 участников ВОВ и тружеников тыла говорится:

Считаем присвоение нашему городу звания «Город трудовой доблести» будет дополнительным правдивым подтверждением трудового подвига жителей нашего города, что также будет способствовать поднятию значимости достижений нашей Родины.

К этому мнению присоединились Нижнетагильского городской родительский комитет, ветераны пограничных войск, председатели органов территориального общественного самоуправления.