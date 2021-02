Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил заявление об отставке главы Центра развития туризма региона Эльмиры Тукановой.

Свердловский губернатор вручил главе ЦРТ знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени. Напомним, 11 февраля СМИ сообщали об увольнении Эльмиры Тукановой со ссылкой на инсайдеров. Отмечалось, что руководитель Центра развития туризма Свердловской области отправится работать в Башкирию. СМИ: директор Центра развития туризма Среднего Урала Эльмира Туканова уходит с поста

