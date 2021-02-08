2,8 млрд за «мусорный» завод и садики с шести утра. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
В садиках Нижнего Тагила вводятся дежурные группы. Они будут функционировать с 6 утра и предназначены для сотрудников НТМК, рабочий день которых сместился на один час из-за ремонта моста на улице Циолковского. В настоящий момент проводится опрос родителей, которым такая мера необходима. В садиках «Радость» уже сообщили о введении группы. В МДОУ «Маячок» еще ждут информацию от управления образования. В «Академии детства» не рассматривают возможность введения подобных групп. В остальных дошкольных образовательных учреждениях изучают потребность родителей в введении контрольных групп.
Конкурс на строительство мусоросортировочного завода и полигона ТКО за почти за 2,8 миллиарда рублей в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся. Это произошло из-за того, что на него заявился только один участник. Конкурсная комиссия пришла к решению заключить контракт с единственным заявившимся АО «Интертехэлектро». По договору, подрядчик обязуется построить объекты в течение 20 месяцев со дня передачи проектной документации. Фирма получила доход в размере 128,5 миллиона рублей в 2019 году и имеет низкий рейтинг рисков, по данным Спарк. Завод планируется построить к 2022 году. В этом году закончивается срок эксплуатации действующего в городе полигона коммунальных отходов.
Потепление на Урале жителям следует ждать после 15 марта, по прогнозам синоптиков. Температура днем в этот день превысит нулевую отметку и составит +1 градус. Кроме морозов, пришедших на Средний Урал с Северного ледовитого океана в начале марта, отступят и обильные снегопады. Около +1 градуса термометры будут показывать днем до 19 марта. Ночью возможно похолодание до -12 градусов, а на севере Свердловской области до -17 градусов.
В Верхней Салде гражданская жена со знакомыми «обчистила» квартиру собственного сожителя. Она распивала алкоголь в компании троих безработных рецидивистов, а когда спиртное закончилось, компания вынесла всю электронную технику. Злоумышленники похитили даже чайник. Потерпевший попытался заплатить выкуп в размере пяти тысяч рублей за возврат украденного, но ему вернули лишь чайник и утюг. Вдобавок, в момент визита, воры похитили куртку мужчины с его банковской картой и начали расплачиваться ей в магазине. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.