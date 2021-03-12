Свалка снега на улице Матросова в Нижнем Тагиле организована с нарушениями

Жители улицы Матросова в Нижнем Тагиле обратились с жалобой на свалки снега недалеко от дома. Прокуратурой выявлены несколько нарушений.

На свалку по улице Матросова везут весь снег Тагилстроя и Рудника. Люди опасаются затопления во время таяния снега. Природоохранной прокуратурой выявлено, что этот участок администрация города выделила как место для складирования снега. Среди прочего, в свалке наблюдались коммунальные твердые отходы, что является нарушением, сообщает ТК «Телекон». Фото: Администрация Нижнего Тагила, МУП «Тагилдорстрой» Установлено, постановлением администрации города Нижний Тагил для уборочных работ по вывозу снега организован один земельный участок, а свалка расположена на четырех участках земли. Фото: Администрация Нижнего Тагила, МУП «Тагилдорстрой» Следующим нарушением, выявленным прокуратурой, стало отсутствие сплошного земляного вала. Он не позволяет растекаться воде при таянии снежного покрова. По результатам проведенной проверки вынесены представления об устранении нарушений в отношении МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». На устранение нарушений прокуратура дала месяц. За этот срок снег и весь мусор должен быть убран. Напомним, с помощью специальной техники снег собирается с дорог и тротуаров. Поэтому в снежные валы попадает и уличный мусор. После уборки с улиц снег увозят на полигоны — вместе с твердыми коммунальными отходами. Чтобы очищать снег от мусора, на 2021 год в Нижнем Тагиле запланирован запуск специализированного комплекса. Нефтепродукты, реагенты, мусор: из чего состоит снег на дорогах Нижнего Тагила

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