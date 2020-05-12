В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор проведет плановую проверку на ЕВРАЗ НТМК

Эколог обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить, не превышает ли предприятие допустимый объем выбросов в атмосферу. Отметим, в период майских праздников горожане неоднократно в соцсетях жаловались на дым от НТМК и неприятный запах.

В ответе Роспотребнадзора сказано, что на НТМК в 2020 году пройдет плановая проверка. А выбросы контролирует УГМС.

Однако на сайте Уральского УГМС информация о загрязнении воздуха в городах региона не обновлялась с 28 апреля.

Начальник УГМС Игорь Роговский сообщил TagilCity.ru, что информация будет обновлена в ближайшее время.