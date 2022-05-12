Тагильчане смогут принять участие в пионерском квесте

Мероприятие начнется в 14.00 в «Тагильской лагуне — 2» за ГДДЮТ. В нем примут участие детские общественные организации, отряды РДШ, хоровые коллективы учащихся и педагогов образовательных организаций, ветераны и все желающие тагильчане.
Форум будет разделен на три блока. Сначала пройдет торжественная линейка отрядов Российского движения школьников.
Дети смогут познакомиться с историей, традициями и атрибутикой пионерии. Будет вынесено пионерское знамя, рассказала редакции TagilCity.ru руководитель КМЦ по художественно-эстетическому образованию ГДДЮТ Ирина Денисова.
В 14.30 начнется пионерский квест. Территория парка будет разделена на зоны, участникам раздадут маршрутные листы.
Будут пионерские песни, танцы и игры. Принять участие смогут все желающие, пояснила руководитель.
Завершит мероприятие фестиваль пионерской песни «Я теперь вспоминаю как песню». В нем примут участие участие хоровые коллективы из школ Нижнего Тагила.
Ребята уже полгода учат пионерские песни. После финального «Солнечного круга» мы запустим в небо голубей, отметила Ирина Денисова.
По ее словам, на мероприятие также пригласили ветеранов Нижнего Тагила, которые смогут вспомнить свое детство и рассказать молодежи о пионерии.