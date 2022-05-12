Тагильчане смогут принять участие в пионерском квесте

Тагильчане смогут принять участие в пионерском квесте
Тагильчане смогут принять участие в пионерском квесте
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Форум детских общественных организаций, посвященный 100-летию пионерии, пройдет в Нижнем Тагиле 19 мая.

Мероприятие начнется в 14.00 в «Тагильской лагуне — 2» за ГДДЮТ. В нем примут участие детские общественные организации, отряды РДШ, хоровые коллективы учащихся и педагогов образовательных организаций, ветераны и все желающие тагильчане.

Форум будет разделен на три блока. Сначала пройдет торжественная линейка отрядов Российского движения школьников.

Дети смогут познакомиться с историей, традициями и атрибутикой пионерии. Будет вынесено пионерское знамя, рассказала редакции TagilCity.ru руководитель КМЦ по художественно-эстетическому образованию ГДДЮТ Ирина Денисова.

В 14.30 начнется пионерский квест. Территория парка будет разделена на зоны, участникам раздадут маршрутные листы.

Будут пионерские песни, танцы и игры. Принять участие смогут все желающие, пояснила руководитель.

Завершит мероприятие фестиваль пионерской песни «Я теперь вспоминаю как песню». В нем примут участие участие хоровые коллективы из школ Нижнего Тагила.

Ребята уже полгода учат пионерские песни. После финального «Солнечного круга» мы запустим в небо голубей, отметила Ирина Денисова.

По ее словам, на мероприятие также пригласили ветеранов Нижнего Тагила, которые смогут вспомнить свое детство и рассказать молодежи о пионерии.

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