ФСБ и СК проводят обыски у участников пикетов у Храма-на-Драме
Сегодня, 13:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Силовики проводят обыски у участников пикетов в Театральном сквере Екатеринбурга в мае этого года, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Следственные действия проводятся в рамках безфигурантного дела, возбужденного по статье «Массовые беспорядки». Официальных комментариев касательно происходящего пока не поступало. Известно, что обыски прошли у активистов Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной.
Напомним, что во время пикетов у Храма-на-Драме силовики задержали более 100 человек, часть из них была приговорена к административному аресту, некоторым назначены штрафы. Трое участников пикетов намерены обратиться в ЕСПЧ.
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