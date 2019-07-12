ФСБ и СК проводят обыски у участников пикетов у Храма-на-Драме

Следственные действия проводятся в рамках безфигурантного дела, возбужденного по статье «Массовые беспорядки». Официальных комментариев касательно происходящего пока не поступало. Известно, что обыски прошли у активистов Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной.

Напомним, что во время пикетов у Храма-на-Драме силовики задержали более 100 человек, часть из них была приговорена к административному аресту, некоторым назначены штрафы. Трое участников пикетов намерены обратиться в ЕСПЧ.