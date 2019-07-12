Тагильский поднос стал финалистом конкурса «100 лучших товаров России»
Сегодня, 17:42ОбществоФото: Центр развития туризма Свердловской области
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Торговая марка «Тагильский поднос» вошла в число финалистов регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России», сообщает Центр развития туризма Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Награждение состоялось в рамках международной выставки «Иннопром». Диплом от министра промышленности и науки области Сергея Пересторонина получил руководитель компании по производству лаковых тагильских подносов Андрей Васильев.
Производство подносов появилось на территории Нижнего Тагила почти 280 лет назад, технология была придумана еще на заводах Демидовых. Нам удалось сохранить этот старинный народный промысел и сегодня тагильский поднос — это не просто предмет обихода, но художественное произведение и один из брендов русской культуры, известный за пределами нашей страны, сказал Васильев.
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