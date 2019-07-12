Тагильский поднос стал финалистом конкурса «100 лучших товаров России»

Производство подносов появилось на территории Нижнего Тагила почти 280 лет назад, технология была придумана еще на заводах Демидовых. Нам удалось сохранить этот старинный народный промысел и сегодня тагильский поднос — это не просто предмет обихода, но художественное произведение и один из брендов русской культуры, известный за пределами нашей страны, сказал Васильев.