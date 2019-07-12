Власти России выплатят 15 тысяч евро свердловчанину, получившему пулю от полицейских
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство России выплатит 15 тысяч евро жителю Первоуральска Александру Воробьеву, получившему от полицейских пулю в лицо, сообщает интернет-издание Znak.
Пять лет назад молодой человек отказался участвовать в «контрольной закупке» наркотиков, на что оперативники местного наркоконтроля сломали ему руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета.
Васильев обратился в Следственный комитет, однако СК пять раз отказал в возбуждении уголовного дела.
Добиться справедливости Васильеву помог Европейский суд по правам человека, в котором заявитель согласился отказаться от любых претензий к России при условии выплаты. Средства должны будут перечислить в течение трех месяцев с момента решения.
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