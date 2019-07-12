Власти России выплатят 15 тысяч евро свердловчанину, получившему пулю от полицейских

Пять лет назад молодой человек отказался участвовать в «контрольной закупке» наркотиков, на что оперативники местного наркоконтроля сломали ему руку и выстрелили в лицо из травматического пистолета.

Васильев обратился в Следственный комитет, однако СК пять раз отказал в возбуждении уголовного дела.