Платить 833 года: из-за долга по микрозайму пенсионерка из Пышмы лишилась дома

Платить 833 года: из-за долга по микрозайму пенсионерка из Пышмы лишилась дома
Платить 833 года: из-за долга по микрозайму пенсионерка из Пышмы лишилась дома
Сегодня, 09:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Пожилой свердловчанке по решению суда необходимо заплатить по кредиту порядка 7 миллионов рублей. В такую сумму вылился 600-тысячный долг по микрозайму, который пенсионерка оформила 2 года назад.

Пожилая жительницы Верхней Пышмы лишилась единственного жилья по решению суда из-за накопившихся долгов по микрозайму, который она оформила по совету знакомой по имени Елена для покупки комнаты сыну.

За два года долг в 600 тысяч рублей превратился в 7 миллионов. Женщина уверяет, что изначально ей говорили, что ссуда, оформленная под залог дома, беспроцентная. Однако, подписывая документы, она их не внимательно читала.

Выплачивала кредит пенсионерка через знакомую — отдавала ей деньги, чтобы та переводила их кредитору.

А в итоге оказалось, что накопились долги и дом вместе с земельным участком у пенсионерки был изъят по решению суда в счет погашения долга. Тем временем она утверждает, что отдала знакомой порядка 390 тысяч рублей.

Та, в свою очередь, угрожала женщине сжечь ее вместе с домом, если она расскажет обо всем детям или пойдет куда-то жаловаться.

Говорила, будешь жаловаться — сожжем, уверяла, что у нее есть везде друзья и связи: в полиции, среди бандитов и каких-то адвокатов. Будет лезть — подкинут наркотики в машину и сядет в тюрьму. Мы с дочерью боялись и молчали, рассказала пенсионерка Е1.

Когда о ситуации стало известно сыну пострадавшей, он рассказал, что уже давал 340 тысяч рублей Елене на покупку комнаты. Но, в отличие от матери, он брал с женщины расписки.

Мужчина написал заявлению в полицию и в данный момент в отношении Елены возбуждено уголовное дело за мошенничество, оно уже передано в суд.

Однако по ситуации с пожилой женщиной в полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Сейчас инцидентом заинтересовались в прокуратуре и в полиции снова организована проверка.

Вернуть единственное жилье жительница Верхней Пышмы сможет лишь в том случае, если в рамках возбужденного уголовного дела сделка будет признана недействительной.

Сейчас женщина, дом которой был продан с торгов за почти 2 миллиона рублей, осталась должна еще 5 миллионов. Их со своей пенсии, по приблизительным подсчетам, бабушка будет выплачивать 833 года.

Напомним, 2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после того, как мошенники убедили ее взять кредиты и перевести средства на, так называемые, «страховые» счета.

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