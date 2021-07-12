Платить 833 года: из-за долга по микрозайму пенсионерка из Пышмы лишилась дома

Говорила, будешь жаловаться — сожжем, уверяла, что у нее есть везде друзья и связи: в полиции, среди бандитов и каких-то адвокатов. Будет лезть — подкинут наркотики в машину и сядет в тюрьму. Мы с дочерью боялись и молчали, рассказала пенсионерка Е1.