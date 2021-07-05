До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга

До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга
До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга
5 июля, 17:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В оформлении кредита на 1,4 миллиона рублей на своего спящего друга подозревается житель Кировграда.

21-летний житель Кировграда был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Он подозревается в хищении 30 тысяч рублей со счета своего спящего друга. Перед этим мужчина оформил на него через мобильный телефон и банковское приложение кредит на 1,4 миллиона рублей.

Потерпевший не подозревал, что его хороший знакомый мог это сделать, поступившие деньги преступник перевел на неизвестный счет, пишет Znak со ссылкой на пресс-группу городской полиции.

В ходе проверки личность ранее судимого за кражу подозреваемого была установлена. Он успел потратить все украденные деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, мошенники взломали аккаунт жительницы Верхней Салды на Госуслугах, а затем оформили на нее микрозаймы на 20,5 тысячи рублей. Женщина узнала об этом только после того, как ей пришло письмо от коллекторов с требованием оплаты долга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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