До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга

21-летний житель Кировграда был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу. Он подозревается в хищении 30 тысяч рублей со счета своего спящего друга. Перед этим мужчина оформил на него через мобильный телефон и банковское приложение кредит на 1,4 миллиона рублей.
Потерпевший не подозревал, что его хороший знакомый мог это сделать, поступившие деньги преступник перевел на неизвестный счет, пишет Znak со ссылкой на пресс-группу городской полиции.
В ходе проверки личность ранее судимого за кражу подозреваемого была установлена. Он успел потратить все украденные деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, мошенники взломали аккаунт жительницы Верхней Салды на Госуслугах, а затем оформили на нее микрозаймы на 20,5 тысячи рублей. Женщина узнала об этом только после того, как ей пришло письмо от коллекторов с требованием оплаты долга.