До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга

Напомним, мошенники взломали аккаунт жительницы Верхней Салды на Госуслугах, а затем оформили на нее микрозаймы на 20,5 тысячи рублей. Женщина узнала об этом только после того, как ей пришло письмо от коллекторов с требованием оплаты долга.