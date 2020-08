В Екатеринбурге в день 20-летия гибели атомной подводной лодки «Курск» команда художников из команды SPEKTR восстановила на набережной городского пруда «невидимый памятник», посвященный этой трагедии. Об этом они сообщили на своей странице во «Вконтакте».

По словам представителей команды, надпись «Курск» на гранитной стене проступает во время дождя. Отмечается, что памятник реставрировался четыре года подряд — обновлялся слой водоотталкивающего материала. Получается, что когда идет дождь, остается сухое пространство, окруженное водой. 11-метровый памятник, посвященный трагедии появился в Екатеринбурге в 2017 году во время проведения фестиваля «Стенограффия». Когда в пруду уровень воды становится выше, то часть надписи уходит под воду.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter