В Нижнем Тагиле более 700 человек поддержали возврат прямых выборов мэра

В Свердловской области за возвращение прямых выборов мэра собрано уже 5700 подписей. В Нижнем Тагиле инициативу поддержали более 700 горожан, сообщает ИА «Все Новости».

Об этом изданию рассказала активистка движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева. Сбор подписей осуществляется на разных площадках Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Серова, Североуральска и других городов. В общей сложности общественники должны собрать 10 тысяч подписей, чтобы региональное Законодательное собрание рассмотрело законопроект. Сбор подписей стартовал в начале августа. Полиция в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно просила активистов убрать кубы для сбора подписей. Кроме того в Екатеринбурге был оштрафован депутат гордумы Пирожков за организацию незаконного публичного мероприятия. Ему суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

