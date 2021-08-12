На 18 млрд рублей купили квартир свердловчане с помощью проектного финансирования

Дольщики в Свердловской области получили в собственность более 5 тысяч квартир. Почти в три раза выросло количество раскрытых эскроу-счетов на территории Среднего Урала, когда деньги уже перечислены застройщику, а сам дольщик стал собственником квартиры.

Всего в регионе оформлено 19,5 тысячи эскроу-счетов, общая сумма которых составляет 64 млрд рублей. Строительство жилья в России перешло на проектное финансирование с июля 2019 года. На сегодняшний день произошел рост открытия таких счетов на 61%, сообщает «Областная газета». Ставка по банковскому кредиту для застройщика зависит от объёма поступивших средств на эскроу-счёта. На 1 июля 2021 года средняя ставка по таким договорам в Свердловской области составила 3,15%. Также с начала 2021 года на 80% увеличилось количество договоров между банками и застройщиками в Уральском федеральном округе. 82% проектов в регионе реализуется с использованием счетов-эскроу. Жители УрФО разместили более 153 миллиардов рублей на 52 тысячах таких счетов. А в собственность свердловские дольщики получили уже более 5 тысяч квартир на общую сумму 18 млрд рублей. Напомним, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел инспекцию нескольких перспективных строительных площадок регионального центра и пришел к выводу, что снижение цен на жилье невозможно без повышения скорости и увеличения объемов строительства. Михаил Дегтярев заявил о необходимости увеличить темпы строительства жилья

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