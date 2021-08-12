Пропавший трое суток назад 11-летний мальчик на велосипеде найден в Екатеринбурге

Поиски 11-летнего мальчика, который уехал из дома на велосипеде 9 августа, завершены в Екатеринбурге. Найти ребенка удалось вечером 11 августа полицейским из городского отдела № 11 совместно с волонтерами поискового отряда «Прорыв».
С ним все в порядке, он цел, здоров, рассказали в «Прорыве» Е1.
С мальчиком, который ранее уже уходил из дома, проводят работу инспекторы ПДН.
Напомним, 10 августа был найден пропавший в конце июля 2021 года 47-летний вахтовик в Нижнем Тагиле 28 июля. Все время, пока его искали, он с новыми знакомыми распивал спиртное в селе Николо-Павловское.