Пропавший трое суток назад 11-летний мальчик на велосипеде найден в Екатеринбурге

Пропавший трое суток назад 11-летний мальчик на велосипеде найден в Екатеринбурге
Пропавший трое суток назад 11-летний мальчик на велосипеде найден в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10ОбществоФото: 1МI
Ушедший из дома 9 августа 11-летний екатеринбуржец найден усилиями сотрудников полиции и волонтеров поискового отряда. Мальчик жив и здоров.

Поиски 11-летнего мальчика, который уехал из дома на велосипеде 9 августа, завершены в Екатеринбурге. Найти ребенка удалось вечером 11 августа полицейским из городского отдела № 11 совместно с волонтерами поискового отряда «Прорыв».

С ним все в порядке, он цел, здоров, рассказали в «Прорыве» Е1.

С мальчиком, который ранее уже уходил из дома, проводят работу инспекторы ПДН.

Напомним, 10 августа был найден пропавший в конце июля 2021 года 47-летний вахтовик в Нижнем Тагиле 28 июля. Все время, пока его искали, он с новыми знакомыми распивал спиртное в селе Николо-Павловское.

Сюжеты:
Екатеринбург
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