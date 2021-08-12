Участников «стрелки» задержали силовики в Екатеринбурге

Как оказалось, причиной конфликта между мужчин, которые были разделены на две группы, стала постройка здания бизнес-класса «Бажов House» на улице Бажова, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам очевидца, одним из задержанных оказался Герман Гардт, ранее занимавшийся джиу-джитцу. Кроме того, раньше он был хозяином спортклуба. Некоторые задержанные являются его подшефными.
Подробности скандала сотрудники полиции выяснят после допроса всех участников конфликта.
Напомним, в апреле 2021 года в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов в торговом центре «Дирижабль» предотвратили массовую драку между людьми. Часть скандалистов увезли в отделение.