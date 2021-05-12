Бытовую ссору приняли за разборки со стрельбой жители многоэтажки в Екатеринбурге

Бытовую ссору приняли за разборки со стрельбой жители многоэтажки в Екатеринбурге
Бытовую ссору приняли за разборки со стрельбой жители многоэтажки в Екатеринбурге
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Вызвали полицию жители многоэтажки в Екатеринбурге, приняв бытовую ссору приняли за разборки со стрельбой. На место выезжали все спецслужбы.

Инцидент произошел на проспекте Седова, 42 в Екатеринбурге около 17.00 во вторник, 11 мая.

Жители многоквартирного дома позвонили в полицию и сообщили, что в одой из квартир слышны выстрелы, пишет Е1.

Приехали пожарные, скорая, омоновцы. Пытались открыть дверь, рассказала журналистам издания местная жительница.

Однако стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в квартире, о которой рассказали жильцы, произошел семейный конфликт. Один из его участников запустил кастрюлю в окно, от чего окно разбилось.

Никто в результате не пострадал, отметили в полиции Екатеринбурга.

Напомним, из-за стрельбы в гимназии Казани два свердловских министерства проверят школы региона на безопасность. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
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