Бытовую ссору приняли за разборки со стрельбой жители многоэтажки в Екатеринбурге

Инцидент произошел на проспекте Седова, 42 в Екатеринбурге около 17.00 во вторник, 11 мая.
Жители многоквартирного дома позвонили в полицию и сообщили, что в одой из квартир слышны выстрелы, пишет Е1.
Приехали пожарные, скорая, омоновцы. Пытались открыть дверь, рассказала журналистам издания местная жительница.
Однако стражи правопорядка, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в квартире, о которой рассказали жильцы, произошел семейный конфликт. Один из его участников запустил кастрюлю в окно, от чего окно разбилось.
Никто в результате не пострадал, отметили в полиции Екатеринбурга.
Напомним, из-за стрельбы в гимназии Казани два свердловских министерства проверят школы региона на безопасность. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.