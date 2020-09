«Армата» и горящий Ростехнадзор. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 12 сентября.

В Нижнем Тагиле прошел парад военной техники, посвященный 75-летию Победы и 100-летию танкостроения. На мероприятие приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поздравил тагильчан с праздником. После него с речью выступил мэр Владислав Пинаев. Первым в колонне проехал легендарный Т-34, за ним техника, представленная музеем Верхней Пышмы. По центральной улице города проехали танки Т-72, Т-90С и Т-90М, БМП и БТРы, инженерная техника УВЗ. Впервые на улицах города, проехал танк «Армата», который не имеет мировых аналогов. От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника На Свердловском шоссе, 31 в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Водитель скорой, проезжая перекресток на «красный», не включил спецсигналы и допустил столкновение с Renault Sandero. В результате две девочки шести и девяти лет получили травмы. После осмотра врачами в ЦГБ № 2 их отпустили домой. Виновные в ДТП устанавливаются. Ехал без маячков: в Нижнем Тагиле двое детей попали в больницу после ДТП со "скорой" В Нижнем Тагиле второй день фиксируется 14 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в городе составляет 1 662 человека. По Свердловской области за сутки выявлено 128 случаев заболевания. В целом за время пандемии в регионе выявлено 26 788 мллучаев заражения, из них выздоровели уже 20 662 человека. Еще 10 пациентов скончались. За всё время пандемии число умерших составляет 522 человека. В Свердловской области за сутки 10 человек скончались от COVID-19 В Екатеринбурге произошёл пожар в здании, в котором находится ряд ведомств. Среди них и Ростехнадзор. В тушении принимали участие 57 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Горела кровля и утеплитель на площади 600 квадратных метров. В Екатеринбурге потушили здание атомного надзора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter