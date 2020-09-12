«Армата» и горящий Ростехнадзор. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле второй день фиксируется 14 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных в городе составляет 1 662 человека. По Свердловской области за сутки выявлено 128 случаев заболевания. В целом за время пандемии в регионе выявлено 26 788 мллучаев заражения, из них выздоровели уже 20 662 человека. Еще 10 пациентов скончались. За всё время пандемии число умерших составляет 522 человека.