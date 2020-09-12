«Россия не Содом»: в Екатеринбурге казаки вышли на пикет у гей-клуба

«Россия не Содом»: в Екатеринбурге казаки вышли на пикет у гей-клуба

Сегодня, 11:08ОбществоPhoto: pixabay
В Екатеринбурге перед одним из ночных клубов, где собираются представители ЛГБТ-сообщества, казаки вышли на пикет, сообщает Ура.ру.

Как рассказали очевидцы, пикетчики выкрикивали: «Россия — не Содом», а также снимали на видео посетителей клуба. По информации издания, акцию организовало «Уральское право-консервативное движение». Основатель движения Андрей Кузьминский пояснил, что прошедший пикет – это гражданская инициатива.

Мы выступаем сейчас не как казаки. Никакой формы — все в гражданке, рассказал Кузьминский.

По его словам, один из участников стоял у клуба с плакатом «Россия не Содом», еще трое находились рядом.

У них там идет дискотека для гомосексуалов и прочей нечисти, сказал Андрей Кузьминский.

Кроме того, пикетчики спрашивали у некоторых посетителей заведения возраст.

Напомним, что в Екатеринбурге проходит неделя гордости ЛГБТ. Представители казачества решили патрулировать улицы города от агитации о нетрадиционных отношениях. Однако несколько человек сообщили в СМИ о том, что казаки просто подходили к людям с нестандартной внешностью, подозревая их в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заступился за ловивших геев казаков, заявив что они выражают свое мнение.

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