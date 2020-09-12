«Россия не Содом»: в Екатеринбурге казаки вышли на пикет у гей-клуба

Напомним, что в Екатеринбурге проходит неделя гордости ЛГБТ. Представители казачества решили патрулировать улицы города от агитации о нетрадиционных отношениях. Однако несколько человек сообщили в СМИ о том, что казаки просто подходили к людям с нестандартной внешностью, подозревая их в принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заступился за ловивших геев казаков, заявив что они выражают свое мнение.