В Законодательном собрании Свердловской области планируется создать новую комиссию по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Такой пункт был внесен в повестку заседания областного парламента, которое состоится 13 октября, пишет Ура.ру.

Как сообщил изданию один из депутатов, комиссия будет создана под бывшего мэра Ивделя Петра Соколюка, который стал победителем на довыборах депутата по Краснотурьинскому избирательному округу. Напомним, Петру Соколюку достался мандат вместо скончавшегося в 2019 году Анатолия Сухова. В законодательном собрании Сухов был вице-спикером. На данный момент по решению областного парламента пост занимает депутат от Кировского района Екатеринбурга Михаил Клименко.

