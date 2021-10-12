Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии

27-летний карпинец работает хирургом в одной из стоматологических клиник Краснотурьинска. Периодически ему приходили повестки из военкомата, но доктор сообщал военным, что находится в командировке или заболел, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
При этом в эти дни он посещал работу, больничные листы на указанные даты врач также не смог предоставить. У уклониста есть 10 суток на обжалование приговора.
Напомним, в воинской части РВСН под Нижним Тагилом, где на днях погибли сразу двое солдат-срочников, военные следователи выявили факты неуставных взаимоотношений. Против одного из прапорщиков возбуждены сразу несколько уголовных дел.