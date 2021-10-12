Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии

Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии
Стоматолог оштрафован на 100 тысяч в Краснотурьинске за уклонение от службы в армии
Сегодня, 11:53ОбществоФото: 1МI
Молодой хирург-стоматолог игнорировал повестки из военкомата, ссылаясь на болезни. Но продолжал ходить на работу. Суд Краснотурьинска решил взыскать с уклониста 100 тысяч рублей в доход государства.

27-летний карпинец работает хирургом в одной из стоматологических клиник Краснотурьинска. Периодически ему приходили повестки из военкомата, но доктор сообщал военным, что находится в командировке или заболел, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

При этом в эти дни он посещал работу, больничные листы на указанные даты врач также не смог предоставить. У уклониста есть 10 суток на обжалование приговора.

Напомним, в воинской части РВСН под Нижним Тагилом, где на днях погибли сразу двое солдат-срочников, военные следователи выявили факты неуставных взаимоотношений. Против одного из прапорщиков возбуждены сразу несколько уголовных дел.

Материалы по теме:
судштрафКраснотурьинскармияуклонисты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы