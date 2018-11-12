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Жуков, Демидов или Бажов: стартовал финальный этап голосования за имя для Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жуков, Демидов или Бажов: стартовал финальный этап голосования за имя для Кольцово

Сегодня, 15:35ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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