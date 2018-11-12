Жуков, Демидов или Бажов: стартовал финальный этап голосования за имя для Кольцово

12 ноября в Екатеринбурге стартовал финальный этап голосования за выбор имени для аэропорта «Кольцово». Организаторы конкурса выбирали из 10 имен. В итоговый шорт-лист попали Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. Голосование завершится 30 ноября. Свердловчане могут проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, заполнив анкету или позвонив по номеру «горячей линии».