Жуков, Демидов или Бажов: стартовал финальный этап голосования за имя для Кольцово
Сегодня, 15:35ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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С 12 по 30 ноября свердловчане могут проголосовать на финальном этапе выбора второго имени для аэропорта «Кольцово».
Сюжеты: Екатеринбург
12 ноября в Екатеринбурге стартовал финальный этап голосования за выбор имени для аэропорта «Кольцово». Организаторы конкурса выбирали из 10 имен. В итоговый шорт-лист попали Павел Бажов, Акинфий Демидов и Георгий Жуков. Голосование завершится 30 ноября. Свердловчане могут проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, заполнив анкету или позвонив по номеру «горячей линии».
По заявлению Общественной палаты, юридическое название аэропорта в Екатеринбурге не изменится. На здании появится табличка о доинаменовании.
Итоги конкурса будут оглашены 5 декабря, сообщает URA.RU.
Около 83% процентов жителей Екатеринбурга выразили свое отрицательное отношение к проекту донаименования «Кольцово».
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