Работающие с «ковидными» больными врачи остались без дополнительного отпуска на Урале

Работающие с «ковидными» больными врачи остались без дополнительного отпуска на Урале
Работающие с «ковидными» больными врачи остались без дополнительного отпуска на Урале
Сегодня, 20:12ОбществоФото: 1MI
О том, что дополнительного отпуска не будет, предупредили медиков Североуральской городской больницы. Информация об этом появилась 3 ноября, хотя уведомление «Об изменении существенных условий труда» было создано лишь 8 октября.

По словам знакомого с ситуацией источника, уведомления об отмене 14-дневного отпуска никто не подписывал. Ранее отпуск можно было оформить отдельно от основного. Однако источник отметил, что минимум 40 человек были уведомлены об отмене и сокращении отпускных дней. В некоторых писалось, что дни будут убраны полностью, а в некоторых: сокращены до одной недели.

Руководство хочет платным врачам сделать больше отпуск за счёт отнятых дней у бюджетников,отметил собеседник.

В пресс-службе Североуральской городской больницы прокомментировали ситуацию. Там заявили, что всем, кто не согласен с новыми условиями труда, предлагается перейти на иную свободную должность. Если же врач откажется, то трудовой договор с ним будет прекращен. Об этом также сказано в уведомлениях.

Отмечается, что уведомления получили не только те медики, которые работают в «Красной зоне», но и в хирургии, амбулаторной службе, скорой помощи. Теперь сотрудники хотят обратиться за пояснением к главному врачу Андрею Наукину.

Напомним, в Нижнем Тагиле не хватает 220 медработников, однако в вакансиях указаны большие зарплаты. Редакция TagilCity выясняла, почему при всех мерах поддержки больницы города ежедневно ищут медиков.

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