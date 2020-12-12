НТЭСК возобновит отключение электроэнергии должникам и начисление пеней

Дистанционно передать показания и оплатить услуги можно на сайте, воспользовавшись онлайн-формой (по номеру лицевого счета, без регистрации) или через личный кабинет. Кроме того, произвести оплату возможно через приложение «Коммуналка онлайн» (доступно в Play Маркет и App Store), приложение «Сбербанк онлайн».