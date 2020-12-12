НТЭСК возобновит отключение электроэнергии должникам и начисление пеней

НТЭСК возобновит отключение электроэнергии должникам и начисление пеней

Сегодня, 12:00ОбществоPhoto: pixabay.com
АО «НТЭСК» информирует, с 1 января 2021 года прекращает действие мораторий на ограничение потребителям коммунальных услуг. Возобновится начисление пеней за просрочку платежей. Должникам будет прекращена подача электроэнергии до полного погашения задолженности.

АО «НТЭСК» благодарит абонентов за своевременную оплату услуг. А должников призывает погасить имеющуюся задолженность. Встречать Новый год без долгов – добрая примета.

Дистанционно передать показания и оплатить услуги можно на сайте, воспользовавшись онлайн-формой (по номеру лицевого счета, без регистрации) или через личный кабинет. Кроме того, произвести оплату возможно через приложение «Коммуналка онлайн» (доступно в Play Маркет и App Store), приложение «Сбербанк онлайн».

Очно оплатить квитанции можно в офисах АО «НТЭСК», АО «РИЦ», почтовых отделениях, офисах и терминалах «Сбербанка», кассах АО «Расчетный центр Урала».

Для консультаций в Нижнем Тагиле, Висиме, Черноисточинске работает многоканальный колл-центр по номеру 8 (3435) 230-255. Для жителей Невьянска 8 (34356) 44340.

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