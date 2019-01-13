Врачи сохранили ножку спасенному из под обломков дома в Магнитогорске младенцу
Врачам удалось спасти ножку 10-месячному Вани Фокину, который был спасен из-под завалов взорвавшегося в Магнитогорске дома.
Состояние 10-месячного Вани Фокина, который был спасен из-под завалов взорвавшегося в Магнотогорске дома, улучшается. По словам официального представителя министерства здравоохранение России Максима Радецкого, кровообращение в обмороженной ножке удалось восстановить и избежать осложнений.
После того, как малыш вернулся в сознание, он стал проявлять эмоциональную активность и постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня находится рядом со своей мамой, сообщают РИА Новости.
Напомним, Ваня Фокин провел под завалами в мороз более 30 часов. После спасения у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы, сильное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.
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