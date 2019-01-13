Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
Врачи сохранили ножку спасенному из под обломков дома в Магнитогорске младенцу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1549124833 373 468 3182 2048 600x0 80 0 0 c9169132da8163808db6c83739cc4ed1

Врачи сохранили ножку спасенному из под обломков дома в Магнитогорске младенцу

Сегодня, 09:30ОбществоФото: РИА Новости
Читайте
также
Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?
Мониторинг, новые камеры и парковки: нововведения в сфере дорог Свердловской области
11 новых законов: что ожидает жителей России с января 2019 года?