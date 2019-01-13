Врачи сохранили ножку спасенному из под обломков дома в Магнитогорске младенцу

Состояние 10-месячного Вани Фокина, который был спасен из-под завалов взорвавшегося в Магнотогорске дома, улучшается. По словам официального представителя министерства здравоохранение России Максима Радецкого, кровообращение в обмороженной ножке удалось восстановить и избежать осложнений.

После того, как малыш вернулся в сознание, он стал проявлять эмоциональную активность и постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня находится рядом со своей мамой, сообщают РИА Новости.