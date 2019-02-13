Более 100 национальных мероприятий будут проведены в Нижнем Тагиле в 2019 году

В 2019 году на территории города пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения Мустая Карима, 265-летию национального героя Салавата Юлаева, 100-летию Республики Башкортостан. Об этом рассказала председатель городской организации развития и сохранения культуры башкирского народа Лилия Халитова на заседании совета по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями, которое провел 13 февраля замглавы администрации города Вячеслав Горячкин.