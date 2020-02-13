В Нижнем Тагиле продлен срок заключения договоров на размещение торговых объектов

С февраля 2020 года был изменен порядок размещения нестационарных торговых объектов. Он утвержден постановлением правительства Свердловской области от 14 марта 2019 года № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области».

Период подачи заявлений от предпринимателей о заключении договор на размещение нестационарных торговых объектов без конкурсных процедур закончился в декабре 2019 года. В этот период было подано 202 заявления от 36 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Однако, в установленный период не все предприниматели успели воспользоваться правом на заключение такого договора.