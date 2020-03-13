В Свердловской области заработала «горячая линия» по коронавирусу
Сегодня, 13:26ОбществоФото: pixabay.com
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В регионе запущена «горячая линия» по коронавирусу, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Специалисты ведомства готовы ответить по телефону на вопросы граждан касательно коронавирусной инфекции, симптомам, профилактике и ситуации с заболеваемостью в мире.
Звонок на «горячую линию» является бесплатным. Телефон: 8 800-555-49-43.
Напомним, в Свердловской области отменены некоторые массовые мероприятия, а руководителям предприятий рекомендовано следить за состоянием сотрудников.
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