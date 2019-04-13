Сотни людей пришли проститься с Владиславом Тетюхиным в Верхней Салде

На церемонии прощания присутствовали заместители губернатора региона Алексей Орлов и Валерий Чайников, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель «Титановой долины» Артемий Кызласов, управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев.

Этот человек вернулся на Урал в лихие 90-е и поднял с колен город. Он мог жить в любой точке земли и делать что угодно. Но он был патриотом и любил свою Родину. Человек смолоду пропитался духом Урала, духом любви к людям, духом меценатства. Именно поэтому он открыл в Нижнем Тагиле свой чудо-госпиталь, сказал Алексей Орлов.

Сотни людей выстроились в очередь у ДК имени Агаркова для того, чтобы проститься с Владиславом Тетюхиным.

Видео Видео: «Комсомольская Правда Урал»

Похороны основателя Уральского реабилитационного центра состоятся в Москве.

Мне выпала большая честь работать с Владиславом Валентиновичем. Я думаю, что все пациенты благодарны ему за тот вклад в развитие региона и строительства медицинского центра, сказал главный врач УКЛРЦ.

Напомним, что Владислав Тетюхин умер 11 апреля в возрасте 86 лет. Значительную часть своего состояния он вложил в строительство УКЛРЦ в Нижнем Тагиле.