Сотни людей пришли проститься с Владиславом Тетюхиным в Верхней Салде
13 апреля в Верхней Салде проходит прощание с уральский миллиардером, основателем медцентра Владиславом Тетюхиным. Во Дворец культуры имени Агаркова прибыли сотни людей, а также чиновники и бизнесмены, сообщает ИА Ура.ру.
На церемонии прощания присутствовали заместители губернатора региона Алексей Орлов и Валерий Чайников, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель «Титановой долины» Артемий Кызласов, управляющий директор ЕВРАЗ-НТМК Алексей Кушнарев.
Этот человек вернулся на Урал в лихие 90-е и поднял с колен город. Он мог жить в любой точке земли и делать что угодно. Но он был патриотом и любил свою Родину. Человек смолоду пропитался духом Урала, духом любви к людям, духом меценатства. Именно поэтому он открыл в Нижнем Тагиле свой чудо-госпиталь, сказал Алексей Орлов.
Сотни людей выстроились в очередь у ДК имени Агаркова для того, чтобы проститься с Владиславом Тетюхиным.
Похороны основателя Уральского реабилитационного центра состоятся в Москве.
Мне выпала большая честь работать с Владиславом Валентиновичем. Я думаю, что все пациенты благодарны ему за тот вклад в развитие региона и строительства медицинского центра, сказал главный врач УКЛРЦ.
Напомним, что Владислав Тетюхин умер 11 апреля в возрасте 86 лет. Значительную часть своего состояния он вложил в строительство УКЛРЦ в Нижнем Тагиле.