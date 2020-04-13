Марина Казанцева Фото: страница Марины Казанцевой во "Вконтакте"

Много ли у вас работает волонтеров?

У нас в базе 60 человек, даже чуть больше. Работает активно человек 30, которых сейчас прям привлекаем, поскольку в остальных нет большой необходимости.

Сколько заявок в день к вам поступает, и как это происходит? Сколько адресов приходится на одного волонтера?

По-разному. Заявки разного уровня. Начинали работать с федеральных заявок. У нас уже есть постоянные клиенты, которые просто нам звонят и просят приехать, если есть необходимость. Ходят волонтеры по-разному количеству адресов. Бывает, что пять-шесть, бывает, что к одному. Вчера, например, было всего два больших адреса.

Приходится ли кому-то отказывать, и почему?

Стараемся не отказывать. У нас есть человек, который работает удаленно. Он обрабатывает все заявки. Он их обзванивает. У нас есть скрипт-беседы. По ним мы выясняем, есть ли соцработник, который обслуживает человека, родственники, которые могут помочь. И когда мы это все выясняем, если оказывается, что действительно некому помочь, то мы выезжаем. Мы стали часто выезжать на оформление рецептов, на доставку лекарства, потому, что много в городе больных диабетом. Доступ в больницы закрыт, и поэтому мы приезжаем, забираем документы, оформляем рецепты, потом получаем лекарства и доставляем. То есть, таких вот заказов сейчас очень много.

Как защищаются волонтеры, и как защищают пенсионеров? Не боятся заболеть?

У нас есть правила, которые мы обязаны выполнять. Каждый день мы проводим инструктаж, проверяем состояние здоровья волонтеров, измеряем температуру. Для волонтеров у нас есть перчатки, маски, салфетки с антисептиком. То есть, волонтеры выезжают в готовом наборе. Маски мы меняем каждые два часа. Кроме того, перчатки также используются один раз. По приезду руки волонтеры обрабатывают антисептиком. Мы соблюдаем обязательно дистанцию, даже при передаче продуктов. Сейчас некоторые пенсионеры стали больше интересоваться, может, больше понимать. Есть клиенты, кто сбрасывает с балкона пакетик со списком. Мы приезжаем, забираем, потом на ручку двери вешаем. Мы один раз выезжали на транспортировку, помогали добираться до больницы. Там надо было срочно рентген сделать. Возили гуманитарную помощь, которая была передана из штаба ОНФ, там были продуктовые наборы. То есть, такие наборы мы быстро с соцзащитой сработали и развезли по нуждающимся.

А как определяются нуждающиеся?

У них (у соцзащиты — прим. ред.) есть свои списки, они их отрабатывают. Еще поступают заявки от многодетных семей. Мы уже один раз выезжали на такую, отвозили бесплатные продукты. Мы покупаем, помогаем покупать, но иногда есть бесплатные наборы, мы их помогаем доставлять. Сейчас у нас проходит еще одна акция: развозить многодетным семьям и пенсионерам бесплатно товары от «Галамарта». Подготовили наборы для пожилых людей и для многодетных семей. Пожилым там хозяйственные наборы, а детям игровые наборы, книжки, мозаики, чтобы они могли чем-то заняться в самоизоляцию.

Приходится ли вам сталкиваться с негативом или с недоверием?

Не сталкивались с негативом, ребята не говорили. Некоторые боятся волонтеров, отказываются от заявок именно поэтому. Тем более, на этой волне появляются недобросовестные люди, которые обманывают пенсионеров, это печально. Да, недоверие есть, но не так много, как может быть.

Помогают ли волонтерам горожане, предприниматели? Какую помощь оказывают?

Волонтеров у нас кормят, то есть у нас они не голодные. Нам выделила администрация города машину, понятно, что мы и сами используем свои машины, но, тем не менее, администрация нам дала машину, и мы ее несколько раз в день вызываем. Для пенсионеров бесплатные наборы выделяют предприниматели. Ранее мы раздавали от ОНФ продуктовые наборы. Их предоставил екатеринбургский предприниматель, у которого своя ферма и свое производство. Отзывы очень положительные. В городе сейчас в «Комплексном центре социального обслуживания» пакуют продуктовые наборы для малоимущих. Работа движется, никто не остается в стороне. Мы у них день через день забираем. Есть предприниматель пиццерии, который выделял обеды. Было уже несколько раз развозили. Ну, и лепешки, хлеб мы развозим людям, у которых сейчас проблемы с финансами.

Что самое сложное в работе волонтера?

Сложно занять себя, пока нет вызова, поэтому сейчас они (волонтеры — прим. ред.) кино посмотрели, делают домашнее задание. Они же тоже учатся дистанционно. Мы работаем удаленно, студенты находятся дома. Единственная проблема может быть с машиной. К примеру, машина на Вагонке, а надо отправить волонтера на Гальянку. То есть, сначала ему надо забрать самого волонтера, а потом только отправиться туда. Это получается большой разброс. Поэтому мы сначала хотели работать дистанционно, но потом открыли штаб, где собирается примерно 16 человек, но не больше 20. У нас работает группа волонтеров на машине. Как только появляется заявка, мы им звоним, они выезжают.

Какие есть плюсы в работе волонтера?

Хорошее настроение от того, что кому-то помог, это большой плюс. В условиях самоизоляции, когда все радовались в первую неделю, что дома, сейчас уже многим поднадоело, людям хочется общения и какого-то движения.

Почему стоит заниматься волонтерством? Какими качествами должен обладать волонтер?

Каждый для себя сам отвечает на этот вопрос. Первое и главное качество — это желание помочь. Кроме того, это сопереживание, милосердие. Это то, что должно быть у медиков обязательно.

Чего не хватает, какая помощь нужна самим волонтерам?