В Минобороны рассказали как будут доставлять призывников до места службы
Сегодня, 09:25ОбществоФото: pixabay.com
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В Министерстве обороны рассказали, что призывники до места службы будут доставляться в отдельных железнодорожных вагонах и самолетах. Об этом заявил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в интервью газете «Красная звезда».
Сюжеты: Коронавирус
Он отметил, что это сделано с целью исключения контактов военных с гражданскими лицами. Кроме того, количество перевозимых в одном вагоне военных будет сокращено на треть.
Напомним, весенний призыв в армию стартовал 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Продлится он до 15 июля. В этом году на службу призвано 135 тысяч человек, а отправка войск начнется после 20 мая.
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