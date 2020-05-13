В Минобороны рассказали как будут доставлять призывников до места службы

Он отметил, что это сделано с целью исключения контактов военных с гражданскими лицами. Кроме того, количество перевозимых в одном вагоне военных будет сокращено на треть.

Напомним, весенний призыв в армию стартовал 1 апреля из-за пандемии коронавируса. Продлится он до 15 июля. В этом году на службу призвано 135 тысяч человек, а отправка войск начнется после 20 мая.