В Берёзовском Минприроды оценило ущерб от осушения Шиловских болот в три миллиона

Размер причиненного вреда Шиловским болотам связанный с добычей скального грунта составил в целом чуть более трех миллионов рублей, сведения для принятия мер будут переданы инициатору запроса — в ОМВД России по г. Берёзовскому, сообщается в пресс-службе Министерства природы региона.