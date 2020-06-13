В Берёзовском Минприроды оценило ущерб от осушения Шиловских болот в три миллиона
Сегодня, 12:41ОбществоФото: pixabay.com
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оценило ущерб от осушения Шиловских болот в Берёзовском в три миллиона рублей, сообщает «Уральский Меридиан».
Размер причиненного вреда Шиловским болотам связанный с добычей скального грунта составил в целом чуть более трех миллионов рублей, сведения для принятия мер будут переданы инициатору запроса — в ОМВД России по г. Берёзовскому, сообщается в пресс-службе Министерства природы региона.
Проверка была анонсирована заместителем губернатора Павлом Крековым. Как сообщают местные жители, работы на болоте продолжаются по сей день, несмотря на проверочные действия.
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