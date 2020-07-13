Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки снова продлили срок ареста
Сегодня, 13:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге обвиняемому в убийстве 19-летней Яны Смирновой Лочинбеку Низомидинову продлили срок ареста, пишет E1 со ссылкой на пресс-службу Чкаловского районного суда.
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Там пояснили, что срок содержания под стражей продлен до 13 сентября.
В областном следственном управлении СК отметили, что дополнительное время потребовалось из-за большого количества экспертиз, которые не были проведены из-за коронавируса.
Напомним, Яна Смирнова пропала в конце февраля 2020 года на Вторчермете, а спустя месяц ее тело было найдено за городом. Подозреваемый был задержан 23 марта. На данный момент он все еще находится под стражей.
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