Обвиняемому в убийстве 19-летней екатеринбурженки снова продлили срок ареста

Там пояснили, что срок содержания под стражей продлен до 13 сентября.

В областном следственном управлении СК отметили, что дополнительное время потребовалось из-за большого количества экспертиз, которые не были проведены из-за коронавируса.

Напомним, Яна Смирнова пропала в конце февраля 2020 года на Вторчермете, а спустя месяц ее тело было найдено за городом. Подозреваемый был задержан 23 марта. На данный момент он все еще находится под стражей.